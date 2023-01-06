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BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi

Güncelleme Tarihi:

#BDDK#Cep Telefonu#Taksit
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 08:44

12 bin lira ve altındaki telefonlarda tüketici kredisi vade sınırı 12 ay oldu. 12 bin lira üzerindeki telefonlarda ise tüketici kredisi vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taksitli cep telefonu alımlarına yeni düzenleme getirdi.

Buna göre, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay oldu.

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cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira üzerinde olan cep telefonları için ise 3 ay olarak belirlendi.

TAKSİT SAYISI AYNI TUTAR DEĞİŞTİ

BDDK'nın daha önce de açıkladığı şartlarda TAKSİT sayısı değişmemişti. Yapılan son düzenlemede 5 bin lira 12 bin liraya çıkmış oldu.

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#BDDK#Cep Telefonu#Taksit

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