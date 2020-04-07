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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 17:19,Son Güncelleme:/

BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli yazı

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BDDK'dan bankalara kredilerle ilgili önemli yazı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki kredilerin amacına uygun kullanımının sağlanmasını istedi.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, BDDK, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında sağlanan kredilerin ihtiyaca uygun, verimli şekilde tahsisi için bankalara yazı gönderdi.

Yazının içeriğinde, kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlere karşı bankalarca azami seviyede kontrol sağlanması tavsiyesinin bulunduğu ifade edildi. Kredilerin amacı dışında finansal getiri sağlamaya dönük işlemlerde ya da vadesi gelmemiş diğer kredilerin kapatılmasında kullanılması gibi durumların olmamasına azami gayret gösterilmesi uyarısının bulunduğu kaydedildi. 

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