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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

BDDK'dan Anadolubank AŞ'ye izin

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BDDK'dan Anadolubank AŞ'ye izin
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Anadolubank AŞ'ye kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda izin verildi.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile Geçici 3'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Anadolubank AŞ'ye kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda izin verilmesine karar verildi.

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