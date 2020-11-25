BDDK’dan aktif rasyo hamlesi

BDDK’dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla aktif rasyosu düzenlemesinin yapıldığı hatırlatıldı. Düzenleme 18 Nisan 2020 tarihinde getirilmişti.



Aktif rasyo bir denkleme göre bankaların belli oranda kredi vermesini içeriyordu. Formüle göre bankalar topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemler arasında bir denge kurmak zorundaydılar. Bu dengeyi kuramayan bankalar para cezasıyla karşı karşıya kalıyorlardı. Reel sektörün finansmana daha rahat erişebilmesi için getirildiği ifade edilen düzenlemede daha sonra üç kere revizyon yapıldı. BDDK uygulamanın 31 Aralık itibariyle kaldırıldığını açıkladı.



BEKLENEN BİR ADIMDI

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan BDDK’nın, beklenen adımı attığını belirterek “Bankalar için kredi büyümesi sağlamak amacıyla getirilmiş olan aktif rasyosu kriterini yürürlükten kaldırdı. Aktif rasyosu kriterini sağlamak ve bir cezaya konu olmamak için bankalar, rasyoyu sağlamanın en kolay yolu olarak daha fazla kredi vermeye ve buna bağlı olarak da risk kriterlerini gevşetmeye yönelmişti. BDDK, normalleşme adımlarının devamı olarak rasyoyu kaldırdı” dedi.