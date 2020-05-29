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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 18:31,Son Güncelleme:

BDDK'dan 18 bankaya 102,1 milyon TL para cezası

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BDDK'dan 18 bankaya 102,1 milyon TL para cezası
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Mayıs 2020 tarihli ve 9039 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesinin (b) bendi uyarınca 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."

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