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Son dakika... BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi alt limit sınırı kararı

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#BDDK#Yerli Araç#Elektrikli
Son dakika... BDDKdan yerli elektrikli araçlar için kredi alt limit sınırı kararı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 21:02

BDDK, yerli elektrikli araçlar için kredi alt sınırını yükselti. 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçlar için yüzde 70'ine kadar 48 ay vade ile kredi kullanılabilecek. 900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasındaki araçlar için yüzde 50'sine kadar 36 ay vade ile 1 milyon 800 bin ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki araçlar için yüzde 30'na kadar 24 ay vadeli, 2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20'sine kadar da 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi altlimitleri kararını açıkladı. Buna göre; 

Fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek. 900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50'si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak. Öte yandan 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30'una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek. 2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20'sine kadar 12 vade ile kredi verilecek. 2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar için kredi kullanılamayacak.

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#BDDK#Yerli Araç#Elektrikli

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