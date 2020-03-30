MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBDDK: Kredi kartlarında asgari ödeme yüzde 20’ye indirildi
GeriEkonomi BDDK: Kredi kartlarında asgari ödeme yüzde 20’ye indirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 19:48,Son Güncelleme:/

BDDK: Kredi kartlarında asgari ödeme yüzde 20’ye indirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BDDK: Kredi kartlarında asgari ödeme yüzde 20’ye indirildi
Abone Olgoogle-news

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20’ye indirdi ve kart kullanıcılarına, "ödemesiz dönem tanımlanabilmesi" olanağı sağladı.

 

BDDK’dan yapılan açıklamada, "Covid-19 nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı. Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20’ye indirildi. Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı. Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle