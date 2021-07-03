BDDK: Kimse mağdur edilmeyecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile BDDK, şirketlerin tasfiyesi için komisyon kuracak. Kurucu ortakların mal varlığı da tasfiye sürecinde dikkate alınacak. Kaynaklar kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirterek, “İster bir lira, ister bin lira olsun bunlar ödenecek” dediler.

KAYIT TUTMAYAN VARDI

Faizsiz konut sistemi ile ilgili yasanın 7 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından BDDK şirketler için intibak sürecini başlattı ve 7 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları şartını getirmişti. Kaynaklar, sektörde 35 şirketin olduğunu başvuruların gelmesinin ardından şirketlerin yasadaki şartlara uyumuna bakıldığını anlattı. Yasa ile getirilen şartlar içinde 100 milyon lira sermaye şartının yanısıra, kurumsal sistem, birliğe üye olma, üst yönetim standartlarının olduğunu anlatan yetkililer, 35 şirketten 21’inin bu standartlarla ilgisi olmadığının görüldüğünü ifade ettiler. Şirketlerin içinde müşteri ödemelerinin kayıtlarını tutmayan, muhasebe yapısı, kurumsal kaydı olmayan şirketler olduğunun görüldüğünü anlatan kaynaklar, “İntibak süreci 8 Nisan’da başladı, 6 ay süresi var. Standartlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan şirketler buna rağmen intibaka başvurduklarını belirterek faaliyete devam edeceklerini söylüyorlardı. Ama şansı hiç yok. Vatandaş sıkıntı yaşamasın istiyoruz” dediler.

MAL VARLIĞI DA TASFİYEYE DAHİL

Faizsiz konut sisteminde bankalardaki mevduat gibi güvence sistemi bulunmuyor. Bankacılık sisteminde 150 bin liraya kadar mevduat güvencesi var. Ancak kaynaklar, herhangi bir mağduriyet yaratılmayacağını belirterek bütün alacaklar için kurucu ortaklar ile şirketlerin mal varlığının tasfiye komisyonu tarafından dikkate alınacağını söylediler.

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