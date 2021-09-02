BDDK Başkanı Akben: Proaktif çalışmalarımız kararlılıkla sürecek

Geçen 21 yıllık dönemde ülkenin kaydettiği ekonomik büyümenin, BDDK’nın finans sektörüyle yakın iş birliği ve özverili çalışmalarının da bir sonucu olarak tesis edilen sağlam bankacılık sistemi ile desteklendiğinin altını çizen Akben, kurumun uluslararası standartlarda düzenleme vizyonuyla yürüttüğü faaliyetlerinde Basel Komite ile yakın temasını sürdürerek, global düzeyde örnek uygulamalara imza attığını belirtti. Akben, 2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal krizde olduğu gibi, 2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele sürecinde de uygulamaya koydukları yenilikçi makro ve mikro ihtiyati tedbirler ile finansal ve reel kesimin olağan dışı zorlayıcı koşulları daha rahat karşılamasını sağladıklarını ifade etti.

EŞGÜDÜM İÇİNDE



Mehmet Ali Akben, kurumun, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve eşgüdüm içerisinde olacaklarını belirtti. Düzenleme ve denetimi altındaki kuruluşlar için güvenli ve sağlam faaliyet koşullarını sağlayarak kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını tesis edeceklerini ifade eden Akben, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını güvence altına alacak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görev ve yetkilerini ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici biçimde kullanacaklarını vurguladı. Akben, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu kapsamda ülkemiz ekonomisinin ve finansal sisteminin gelişimine katkı sağlamayı ve bankacılık sisteminin sağlamlığını daha da güçlendirmeyi hedefleyen, uluslararası bankacılık ilkeleri ile uyumlu şekilde düzenleyici çerçeve oluşturmaya yönelik proaktif çalışmalarımız gelecek yıllarda da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir.

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