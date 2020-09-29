BDDK aktif rasyosu değerini düşürdü

BDDK’nın internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, bankalarca hesaplanan AR’nin her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 95’ten yüzde 90’a düşürüldü. Söz konusu değer, katılım bankaları için yüzde 75’ten yüzde 70’e indirildi. Bu kapsamda, AR’nin her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 90’ın, katılım bankaları için yüzde 70’in altına düşemeyecek. Piyasa uzmanları atılan bu adımı normalleşme adımlarının devamı olduğunu belirterek, Merkez Bankası’nın faiz artırması, BDDK’nın yurt dışı swap limitlerini artırması ve son olarak da aktif rasyosundaki adımların tamamlayıcı adımlar olduğunu kaydettiler.