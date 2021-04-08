BDDK, 35 tasarruf finansman şirketinin intibak başvurusunda bulunduğunu duyurdu

BDDK'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, tasarruf finansman faaliyeti yürütenlerin BDDK'ya başvuru yapmalarının zorunlu olduğu ve başvuru yapmayanlar hakkında "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğinin duyurulduğu aktarılan açıklamada, belirlenen başvuru süresinin dün sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada, BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketlerin, değerlendirme süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, intibak talebi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun bulunanlar, sektörde faaliyetlerine devam edecek olup, intibak talebi reddedilen şirketler ise ret kararından itibaren faaliyetlerine devam edemeyecektir. Dolayısıyla bugün itibarıyla intibak başvurusunda bulunduğu ifade edilen şirketler haricinde, tasarruf finansman faaliyetinde bulunanlar veya alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda tasarruf finansman şirketi gibi faaliyet gösterdiği izlenimini uyandıran söz ve deyimleri kullananlar hakkında kurumumuz tarafından 'izinsiz faaliyette bulunmak' suçundan adli mercilere başvuruda bulunulacaktır."

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, intibak başvurusunda bulunan şirketler arasında yer almayan gerçek ve tüzel kişilere itibar etmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, bu kapsamdaki eylemleri gerçekleştirenlerin BDDK veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, tasarruf finansman şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altına alınmadığı hususu vatandaşların bilgisine sunuldu.

Öte yandan, BDDK tarafından ilan edilen listeye göre, dün itibarıyla 35 şirket intibak başvurusunda bulundu. Bu şirketlerden 23'ü tek başına, 12'si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruyu gerçekleştirdi.

BDDK'ya intibak başvurusunda bulunan şirketler şöyle:

BAŞVURUDA BULUNAN ŞİRKETLER BAŞVURU GEREKÇELERİ

1 UMUTEVİM YATIRIM ORG. A.Ş. İNTİBAK

2 FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İNTİBAK

3 EMİN EVİM EMİN OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

4 KATILIMEVİM OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

5 MESKENFİNANS GAYRİMENKUL YATIRIM ORG. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

6 KUMBARAEVİM ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

7 BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. İNTİBAK

8 İMECE YATIRIM ORG. A.Ş. İNTİBAK

9 YENİEVİM TASARRUFU GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK

10 FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

11 FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTO. ORG. A.Ş. İNTİBAK

12 YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

13 ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK

14 TASARRUF ORG. VE GAYRİMENKUL PAZ. A.Ş. İNTİBAK

15 İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

16 GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

17 HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTO. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

18 İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

19 DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK

20 NAREVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK

21 MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ENER. ORG. VE PAZ. TİC. A.Ş. İNTİBAK

22 SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. İNTİBAK

23 DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORG. A.Ş. İNTİBAK

24 İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTO. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

25 VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

26 İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş. İNTİBAK (İktisatevim Gayrimenkul A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

27 PAMUK EVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO. İNŞ. MÜH. MİM. TUR. KAT. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

28 VİZYONEVİM GAYRİMENKUL OTO. İLET. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.

29 EZOGELİN TASARRUF GAYRİMENKUL YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.

30 BİREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Birevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Org. Paz. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

31 ÇÖZÜM TASARRUF ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.

32 BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORG. İLET. OTO. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İNTİBAK (Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. ve Org. A.Ş. çatısı altında devir suretiyle)

33 GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. VE ORG. A.Ş.

34 DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞ. TAAH. OTO. ORG. SAN. TİC. A.Ş. İNTİBAK (Destekevim Gayrimenkul İnş. Taah. Oto. Org. San. Tic. A.Ş. çatısı altında birleşme suretiyle)

35 GÜVENCE TASARRUF GAYRİMENKUL OTO. ORG. PAZ. VE TİC. A.Ş.

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