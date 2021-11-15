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BBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım

#Son Dakika#BBVA#Garanti Bankası
BBVAdan Garanti Bankasıyla ilgili flaş adım

BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini duyurdu. BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır" açıklamasında bulundu.

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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini duyurdu. BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır" açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili KAP'a açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"BBVA Yönetim Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin ("Garanti" veya "Şirket") hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") yapılmasına karar vermiştir.

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Gönüllü Pay Alım Teklifi'nin temel yapısı aşağıda açıklanmaktadır. Gönüllü Pay Alım Teklifi'nin şart ve koşulları ayrıntılı olarak BBVA tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") onayına sunulacak olan bilgi formunda yer alacaktır. Söz konusu onayı takiben bilgi formu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

Garanti'nin sermayesi, beheri 1,00 TL nominal değerli toplam 4.200.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in sermayesini temsil eden imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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Bu duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla BBVA, Şirket'in toplam sermayesinin %49,85'ini temsil eden toplam 2.093.700.000 adet paya sahiptir. Gönüllü Pay Alım Teklifi, BBVA'nın mülkiyetinde bulunan bahsi geçen bu paylar hariç, Şirket'in sermayesini temsil eden tüm paylara yöneliktir. Böylece Gönüllü Pay Alım Teklifi, Şirket'in toplam sermayesinin %50,15'ini temsil eden 2.106.300.000 adet paya yöneliktir.

BBVA'nın Şirket'in her bir pay sahibine teklif ettiği bedel, Şirket'in beher pay için nakit olarak 12,20 Türk Lirası'dır ("Gönüllü Pay Alım Teklifi Fiyatı"). Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne konu olan tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25.697 milyon Türk Lirası'dır (yaklaşık 2.249 milyon Avro). BBVA, söz konusu bedeli kendi kaynakları ile ödeyecektir.

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SPK'YA BAŞVURUDA BULUNACAK

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Pay Alım Teklifi Tebliği'nin dördüncü bölümü hükümleri uyarınca; BBVA, Gönüllü Pay Alım Teklifi'nde bulunmak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi formunun onaylanması için SPK'ya başvuruda bulunacak. BBVA, bahsi geçen başvuruyu önümüzdeki günlerde yapmayı planlıyor.

GARANTİ BBVA/BAŞTUĞ: ÜLKEMİZE VE POTANSİYELİNE DUYDUKLARI GÜVENİ TEYİT EDİYOR

Garanti BBVA’nın ana hissedarı BBVA’nın, mülkiyetinde bulunmayan %50,15 oranındaki gönüllü paylar için pay alım teklifinde bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ “Türkiye’ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA’nın bu kararı, ülkemize ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmektedir. Bu kararın alınmasındaki en önemli etkenin, Garanti BBVA’nın sektörün en değerli markası olmasını sağlayan çalışanlarımızın hep birlikte ortaya çıkardığı değer ve başarı ile yarattıkları fark olduğunu vurgulamak isterim. Dünyanın en önemli ve Avrupa’nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA’nın ülkemizde yatırımını büyütmesinin, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ülkemiz için çok değerli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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