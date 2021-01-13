BB Enerji Türkiye pazarındaki yeni konsolidasyonu yayımlandı

Şirket 2021 yılında ülkedeki güvenilir ve güçlü bayi ağını daha da genişletirken, çevreye adanmışlık ve Türk toplumuna karşı sorumluluğunun bir görünümü olarak Hypco Green konseptini tanıtacak. Güneş enerjisiyle güçlendirilen Hypco Green istasyonları, suyun geri dönüştürüldüğü ve atığın arıtıldığı her türlü kirliliği en aza indirmek için çevre dostu malzeme ve teknolojilerle tasarlanmaktadır. İstasyonlarda elektrikli araçlar için gerekli şarj üniteleri de ulaşılabilir olacaktır. Hypco en kaliteli hizmeti ve ürünleri sunmaya kararlıdır ve bu nedenle servis istasyonlarında dağıtılmak üzere dünyanın en kaliteli yağlarından biri olan Castrol ile ortaklık kurmuş ve istasyonlarında Castrol yağlarını müşterilerin hizmetine sunmuştur. BB ENERGY GRUBU Yönetim kurulu Başkanı Bay Mohamed Bassatne, Türkiye’deki perakende ağlarının genişlemesinin şirketin ticaret hacmini arttırarak küresel pazarlara giriş stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtmiş ve görüşlerini şu şekilde açıklamıştır;

"Türkiye, 30 milyon tonun üzerinde petrol ürünü tüketimi ve kilit bir lojistik merkeziyle büyüyen bir pazar. Şirketimiz, 40 yılı aşkın süredir Türkiye ile ticaret yapıyor ve bizim için dağıtım sektörüne yapılan bu yatırım doğal bir ilerlemedir. Türkiye'ye yaptığımız yatırım, BBE'nin Doğu Akdeniz'de petrol pazarında önemli bir oyuncu olarak konumunu güçlendirecek ve perakende markamız Hypco'yu bölgede genişletecektir.BB Enerji, uluslararası ticaret kapsamında piyasaya eksiksiz bir ürün yelpazesi (Dizel, Benzin, LNG, LPG, Jet ve Bitüm) sunmaktadır. Türkiye'deki perakende pazarına girme arzumuz, esas olarak bu ürünleri yerel tüketicilere doğrudan ulaştırmak ve Türk müşterilerimize hak ettikleri ürün ve hizmet kalitesini verme taahhüdümüzden kaynaklanmaktadır. BB Enerji, bugün dünyanın önde gelen bağımsız enerji ticaret şirketleri arasındadır. Dünya çapında Dubai, Londra, Singapur, Kuala Lumpur, Houston, Beyrut, Moskova ve Atina'daki operasyon merkezlerinde olduğu gibi Türkiye'deki faaliyetlerini de daha da genişletmek için ülkede daha fazla yatırım ve stratejik ortaklıklar yapmayı planlamaktadır."

Hypco Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceo `su Hatice Tulum yaptığı açıklamada;



İlk günden beri önceliğimiz kalitemiz ve doğruluğumuz oldu ve bugüne kadar bu hedeften şaşmadan ‘güçlü ve güvenilir’ bir bayi ağına sahip olmayı başardık. Dünyada, ülkemizde ve sektörde yaşanan tüm zorluklara rağmen bizden desteğini esirgemeyen iş ortaklarımıza, özveriyle bugünlere gelmemizi sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. HYPCO ailesi olarak ortak noktamız ticari kazanımlar edinmenin yanında, birlikte yaptığımız işte uzun vadeli ve güvenilir olmaktır. Bundan sonra da aynı doğrultuda ailemizi geliştirerek istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek, HYPCO markamızın bilinirliliğini arttırmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bunları yaparken çevrenin toprağın, sağlığın ,çocuğun ve kadının korunup gelişmesi için sorumluluk alacacaklarını belirtmiştir.