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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Bazı madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı

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Bazı madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı

Maden kanunu kapsamında alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun madenlerini için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dördüncü grup madenler arasında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom, kurşundan alınan ve "maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım" olarak tanımlanan devlet hakkının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına karar verildi.

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