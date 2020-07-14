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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 11:57,Son Güncelleme:

Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatına ilişkin geçici vergide süre uzatımı

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Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatına ilişkin geçici vergide süre uzatımı
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Bazı demir çelik ürünlerinde uygulanan ve geçici olarak artırılan gümrük vergilerinde süre uzatımına gidildi.

Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 17 Nisan 2020'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile slab, kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergileri 15 Temmuz 2020'ye kadar geçici olarak yüzde 5 artırılmıştı.

Bugünkü Cumhurbaşkanı Kararı'yla da demir çelik ürünlerindeki gümrük vergisi artışına dair uygulama, 30 Eylül 2020'ye kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.  Söz konusu kararla, Türkiye'deki demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amaçlanıyor. 

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