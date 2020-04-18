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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 09:36,Son Güncelleme:

Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatına geçici vergi

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Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatına geçici vergi
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Bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin 3 ay süreyle geçici olarak artırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri, 15 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere geçici süreyle 5 puan artırıldı.

Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında bu artış 2 puan olarak uygulanacak.

Kararla, Türkiye'deki demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amaçlanıyor.

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