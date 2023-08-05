Baz istasyonu entegre edildi! Aksungur İHA, yeşil vatan için sahada

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TUSAŞ tarafından baz istasyonu entegre edilen Aksungur İHA, yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yanı sıra telefon iletişimine de destek oluyor. Aksungur İHA, ilk kez 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra bölgede görev yaparak, depremzedelerin telefon iletişimi kurmasına destek verdi. Deprem bölgesinde Hatay'da görev yapan Aksungur İHA, cep telefonu iletişiminde kesinti yaşanmasının önüne geçti.

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TUSAŞ'ın 'İHA baz istasyonu Projesi' kapsamında mobil baz istasyonu entegre edilen Aksungur İHA, depremden sonra yeşil vatan için de göreve başladı. Aksungur İHA, bu kapsamda Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınında ilk kez hizmet verdi. Aksungur İHA, bölgede orman yangını ile mücadele eden orman işçileri ve diğer ekiplerin yangın sırasında kesintisiz telefon iletişimi kurmalarına destek verdi. Kesintisiz iletişim sayesinde yangınla daha etkin mücadele edilmiş oldu.

Bulut üstü uçan ve belirtilen alana yönlendirilen Aksungur İHA, 1750 kilometrekarelik bölgede 50 saate kadar kesintisiz GSM servis ağı sağlayabiliyor. Aksungur İHA, aynı zamanda sahadaki yangın yönetim aracına anlık görüntü de aktarıp, ekiplerin doğru yönlendirilmesi ve yangına hızlı müdahale edilmesine de destek oluyor.