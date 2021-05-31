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HaberlerEkonomi HaberleriBayrampaşa Belediyesi'nden kır kahvesi, lokantası ve büfe kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 31.05.2021 - 15:27 | Son Güncelleme:

Bayrampaşa Belediyesi'nden kır kahvesi, lokantası ve büfe kiraya verilecek

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Bayrampaşa Belediyesi'nden kır kahvesi, lokantası ve büfe kiraya verilecek

İşletme hakkı Bayrampaşa Belediyesi'ne ait olan Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı,178 numaralı bölmesi içerisinde bulunan Göktürk C tipi mesire yeri içerisinde kalan 2 adet kır kahvesi,1 adet kır lokantası , 1 adet büfe ve 1 adet yöresel ürünler satış ünitesi 2 yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında  10 Haziran  2021 tarih, Perşembe günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine istinaden yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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