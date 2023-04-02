Bayramın gözdesi kültür turları

Haberin Devamı

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte turizm sektöründe de hareket başladı. Depremlerden sonra hem yabancı hem de yerli turist tarafından iptal edilen ve beklemeye alınan rezervasyonlar mart sonu itibarıyla geri dönüyor. Turizmcilere göre bu yıl Ramazan Bayramı ile birlikte tatil sezonu da başlamış olacak. Ancak bayramın bu yıl erken döneme denk gelmesi yerli turist için deniz, kum ve güneş tatilinden çok kültür turlarıyla daha anlamlı hale geliyor. Otel ve uçak fiyatlarında son iki yıldır yaşanan hızlı artış göz önünde bulundurulduğunda, ulaşım ve konaklama dahil paket turlar vatandaşlar için oldukça avantajlı oluyor. Peki bu bayram tatili için hangi tercih ne kadara mal olacak?





Haberin Devamı

Bu yıl hem fiyat avantajından hem de bayramın erken döneme denk gelmesinden dolayı Akdeniz ve Ege kıyılarının seçimden sonra hareketlenmeye başlayacağını söyleyen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Buralarda yine bir hareket başladı ama asıl ivmelenme mayıs sonu olur. Şu an bayram özelinde kültür turlarında ve yurtdışı turlarında çok yoğun bir talep var. Deprem nedeniyle iptal olan, ertelenen planlar bayrama kaydı. Paket turlar fiyat olarak da çok avantajlı ve ekonomik olduğu için vatandaşların tercihi oluyor” dedi.

OTEL FİYATINA MISIR TURU

Balkan ülkelerine son yıllarda zaten bir talep artışı olduğuna değinen Ali Onaran, “Bunun da üzerine, bu bayram döneminde yüzde 50’lik bir yükseliş var. Hem ucuz hem de vizesiz olması tercih sebebi. Yine aynı şekilde Mısır turlarına da ilgi artıyor. Vize sorununun kalkmasıyla talep patlaması oldu. Antalya’da Rixos’a verilen parayla aynı şekilde uçak dahil Mısır’da Rixos konaklamalı tura gidebiliyor vatandaşlar. Yurtiçinde de Karadeniz ve Kapadokya turlarına yoğun bir ilgi var” ifadelerini kullandı.





Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan şubat ayı verilerine göre oteller ve lokantalardaki yıllık fiyat artışı yüzde 73 ile ana harcama gruplarında üst sıralarda yer almıştı. Aynı dönemde ulaştırmadaki fiyat artışı yüzde 44.91, eğlence ve kültürde yüzde 47.24 olmuştu. Sektör temsilcileri ise son altı ayda gecelik otel ücretlerinde yüzde 30 ila 50, yurt içi kültür turlarında ise yüzde 20’lik bir artış olduğunu belirtiyor. Turizmcilere göre bu yıl erken rezervasyon avantajlarını kullananlar ve paket tur alanlar, yaz dönemindeki yüksek fiyatlardan daha az etkilenecek.

500 LİRAYA DA 850 EURO’YA DA tur BULUNUYOR

Tek gece konaklamalı Edirne, Kapadokya, Eskişehir, Yedigöller turları bin 900 lira, Salda ve Alaçatı turları 2 bin 200 lira, Gökçeada ve Bozcaada turları 2 bin 300 liraya satılıyor. Marmaris, Ege köyleri ve Kapadokya’daki üç gün iki gece konaklamalı turlar ise ortalama kişi başı 3 bin 500 liradan başlıyor. Yurtdışı turlarında ise dört günlük Prag paketi 380 Euro, sekiz günlük Balkanlar 530 Euro, sekiz günlük orta Avrupa 580 Euro, yedi gün İspanya 670 Euro’dan, üç gece Doha turu ise 850 Euro’dan başlıyor. Ayrıca İstanbul çıkışlı günübirlik Edirne, Cumalıkızık, Gölyazı, Abant, Topuk Yaylası turları 500 liradan satılıyor.





Haberin Devamı

Antalya’da 5 yıldızlı otellerde her şey dahil 2 kişi için 3 gecelik konaklama ücreti 9 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar çıkıyor. 4 yıldızlı otellerde ise iki kişi için üç gecelik konaklama 4 bin ila 8 bin lira arasında değişiyor. Bodrum’da da 5 yıldızlı otellerde iki kişi için üç gecelik konaklama 11 bin liradan başlıyor, 40 bin lirayı buluyor. Marmaris’te ise 5 yıldızlı otellerde 2 kişi için 3 gece konaklama 8 bin lira ile 24 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca oda kahvaltı seçeneği ile bu bölgelerde iki kişi üç gece için 6 bin liraya seçenekler de mevcut.

700 LİRAYA DA GECELEME MÜMKÜN

Ayvalık’taki butik otellerde gecelik ücretler bin liradan başlarken 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Dikili’de fiyatlar 800 liradan başlıyor. Burada villa kiralamak isteyenleri gecelik 4 bin liraya varan ücretler bekliyor. Kaş’ta otel odaları gecelik 800 liradan başlıyor, 4 bin liraya kadar yükseliyor. Ayrıca manzarası ile ünlü Kaş evlerini tercih etmek isteyenler için ise bin liradan başlayan fiyatlar var. Evdeki oda ve yatak sayısı arttıkça Kaş’ta gecelik ücretler 3 bin lirayı aşıyor. Fethiye’de ise 700 liraya oda bulmak mümkün. Deniz manzaralı küçük otellerde ve villalarda ise ücretler 1600 liradan başlıyor.

Haberin Devamı

BOZCAADA YAZIN CEP YAKACAK

Son yılların gözde noktalarından Bozcaada’da sürekli yükselen fiyatlar bu yıl da kendini gösteriyor. bayram tatili için Bozcaada’yı düşünenler bir gece konaklama için adadaki odalara en az 1500 lirayı ödemeyi gözden çıkartacak. Ayrıca ev kiralamak isteyenleri ise gecelik 2 bin lira ile 7 bin lira arasındaki fiyatlar bekliyor.