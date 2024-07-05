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Bayramı yerli turist kurtardı

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#Jolly#Mete Vardar#Bayram Tatili
Bayramı yerli turist kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 07:00

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, turizmde nisan-mayıs aylarının iyi geçtiğini ancak haziranın beklentileri karşılamadığını belirterek, “Bayram tatilinde Türk tatilcilerin otelleri doldurduğunu gördük. Kendi kontenjanlarımızın yaklaşık 3-4 katı Türk misafir satışı yaptık. Bayram tatilini Türk tatilciler kurtardı” dedi.

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Vardar, turizmdeki son gelişmeleri aktarmak üzere gerçekleşen basın toplantısında, kurban bayramı tatilinin turist sayısını yüzde 10-15 artırdığını belirtti. Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mert Vardar ise “2023’e göre kişi sayısında yüzde 30’luk bir artışımız var. Ciro kısmında da yıl sonunda yüzde 100’ün üzerinde bir artış bekliyoruz. Hedeflerimizin üzerinde gidiyoruz” şeklinde konuştu.

TURİST EYLÜLE KAYDI

Yüksek sezonun temmuz-ağustos olduğunu ancak fiyat avantajından dolayı eylül-ekim aylarının daha çok tercih edildiğini vurgulayan Mete Vardar, “Fiyatlar yaklaşık yüzde 40-50 oranında daha uygun. Özellikle Türk misafirler bunu tercih ediyor. Geçen seneye göre sadece kişi sayısında eylül ve ekim ayları için yüzde 80 daha fazla satış yaptık” dedi.

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#Jolly#Mete Vardar#Bayram Tatili

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