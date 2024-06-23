Bayramda otoyollardan geçen araç 21 milyonu aştı

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Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyolların Kurban Bayramı tatili boyunca ücretsiz hizmet verdiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, 14-21 Haziran tarihleri arasında bu otoyollardan toplam 13 milyon 413 bin 68 aracın geçiş yaptığını söyledi. 14-21 Haziran tarihleri arasında Mahmutbey-Edirne Otoyolu’ndan geçiş yapan araç sayısının 2 milyon 52 bin 782 olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul-Ankara Otoyolu’nu ise 4 milyon 133 bin 874 aracın kullandığını kaydetti. Uraloğlu, “14-21 Haziran tarihleri arasında Adana Otoyolumuzdan 1 milyon 200 bin 182, Mersin Otoyolumuzdan 1 milyon 104 bin 841, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolumuzdan da 1 milyon 587 bin 79 araç geçişi oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü 779 bin 809, Fatih Sultan Mehmet Köprümüzü ise toplamda 975 bin 60 araç kullandı. Bu sürede 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarından da toplam 1 milyon 579 bin 441 araç geçişi oldu” diye konuştu.

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7.6 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Kamu-Özel İşbirliği ile hayata geçirilen projelerden de 7.6 milyonun üzerinde aracın geçiş yaptığının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 3 milyon 328 bin 127, Malkara Çanakkale Otoyolu’ndan 258 bin 970, İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan 3 milyon 128 bin 398, Ankara-Niğde Otoyolu’ndan 737 bin 128, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’ndan 151 bin 825, Aydın-Denizli Otoyolu’ndan ise 49 bin 861 araç geçişi oldu” dedi. 13 Haziran tarihinde 186 bin 828 araç geçişi ile açıldığı günden bu yana en yüksek geçiş sayısına ulaşan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 14-21 Haziran haftasında 580 bin 369 aracın geçiş yaptığını kaydeden Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü’nü ise 684 bin 398, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü ise 130 bin 753 aracın kullandığını söyledi.