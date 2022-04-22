Bayramda otobüse talep düşük kaldı

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Yıldırım, “Hareketlilik var ama pandemi döneminde bile olmadığı kadar düşük. Bütün hatlar için böyle, özellikle de tatil hatlarında. Öğrencilerin de ilgisi bir hayli az. Gitmeyi düşünen öğrenciler için de ortalama gidiş dönüş bin lira. Bu yüzden öğrenci gitmemeyi tercih ediyor” dedi. Nisan 27-29 tarihleri için ufak bir hareketlilik olduğunu belirten Yıldırım, bunun da Karadeniz için fındık bakım ve çay toplama zamanı olmasından kaynaklandığını söyledi. Yazlığı olanların da Edremit, Ayvalık, Akçay, Burhaniye, Çeşme, Bodrum gibi yerlere gitmek için bilet aldığını kaydeden Yıldırım, “Geçmiş yıllara göre hareketlilik yüzde 50 bile değil, yüzde 30 civarında. Bu gidenler de geri dönmeyecekler. Dolayısıyla bunları götüren otobüsler boş gelecek ve tekrar gidemeyecek. Oysa bayram dönemlerinde büyük şehirlerden dolu gidenler hemen geri döner, diğer yolcuları götürür; tatil dönüşü de aynı şekilde dolu dönerlerdi. İstanbul otogarından bayramlara 15 gün kala 2 bin civarında otobüs çıkış yaparken, şu anda 800 civarında otobüs çıkıyor ve bunlar da dolmuyor. Dönüşleri de boş olacağından zarar edecekler. İstanbul’dan Trabzon-Rize 400-450 lira İzmir 300-350 lira. Sivas, Tokat, Giresun, Erzincanlılar bayramda İstanbul’dan memleketlerine giderlerdi, bu yıl hareket çok düşük. Van bin 500 kilometre, bilet fiyatı 550 lira. Diğer bölgelere göre daha iyi olsa da geçmişe göre çok düşüş var” diye konuştu.

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1 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM

Yıldırım, şehirlerarası otobüslerde 80 bin, turizm ve fabrikalar, altyapılarla 280 bin, servisler, halk otobüsleri ve yan sanayisiyle birlikte tüm sektör istihdamının 1 milyona yaklaştığını, aileleriyle birlikte 6 milyonluk bir seçmen kitlesi olduklarını söyledi. Ülkenin en kritik sektörlerinden biri olan ulaştırmanın bütünleşik olarak planlanmasını, modlar arasında ayrımcılık değil entegresyonun sağlanması gerektiğini belirten Yıldırım, sektörün taleplerini özetle şöyle sıraladı: “Devlet mutlaka bu sektöre destek vermeli. Havayolu ve demiryoluyla birlikte planlamalı, ayrı tutmamalı. Uçaklara sağlanan ÖTV indiriminin benzeri bizim kullandığımız motorinde de yapılmalı. Biletlerde KDV yüzde 1’e indirilmeli. Otoyol, köprülerde mutlaka indirim sağlanmalı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanana bir otobüs gidiş dönüşte 35 litre fazla yakıt kullanıyor yani 700 lira fazla yakıyor, köprü parasıyla bir otobüse ilave maliyeti bin lira. İzmir’e giden Osmangazi ve Ege Otoyolu’nu kullandığında İstanbul’dan İzmir’e akaryakıt dahil 1.800 lira maliyeti oluyor.”