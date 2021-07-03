Bayramda bu otellerde adım atacak yer yok

Çanakkale’den Muğla’ya uzanan Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından olan Ege kıyılarındaki oteller de bayrama dolu girecek.

ÇOĞU DOLU DURUMDA

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 17 günlük tam kapanma sonrasında vaka sayılarının düştüğünü, sektörde hareketliliğin başladığını söyledi. Ramazan Bayramı’nı salgın tedbirleri kapsamında kapalı geçirdiklerini anımsatan İşler, “Şimdi Kurban Bayramı’nda turizmci ve vatandaş bunun acısını çıkartıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı birleşince 11 günlük bir tatil yapıyor. Şu anda tesislerin çoğu doldu. Çok ciddi bir talep var. Yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranına ulaştık.” diye konuştu. Rusya’dan uçuşların açılması ve Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmasının yabancı turist hareketliliğini de artıracağını anlatan İşler, sektörün eski günlerine hızla dönmeye başladığını, amaçlarının sezonu uzatmak olduğunu ifade etti” diye konuştu.

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