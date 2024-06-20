Bayramda 100 bin kiralık araç yola çıktı

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SIXT Türkiye ve Borlease Genel Müdürü Yiğit Aras, bayram öncesi kiralık araç talebinde büyük artış yaşandığını ve bayram döneminde 100 bin civarında kiralık aracın trafikte yer aldığını belirtti.

İSTANBUL’DAN ANADOLU’YA

Aras, “2023 Kurban Bayramı dönemine kıyasla, SIXT Türkiye’nin filosunda yüzde 50 oranında bir büyüme gerçekleşti. Bu artışa rağmen doluluk oranlarımızı yüzde 90-93 ortalamasında tutmayı başardık. Bu yıl da bayrama günler kala bazı şubelerimiz tamamen doldu. Yurtdışından gelen tatilciler de kiralık araçlara yoğun talep gösterdi. Sixt Türkiye’nin bayram dönemindeki pazar payının yüzde 10’dan fazla olacağını öngörüyoruz” dedi. Yiğit Aras İstanbul ve Marmara Bölgesinin talep gelen en yoğun bölgeler olduğuna dikkat çekerek “Akdeniz ve Ege normal yaz yoğunluğuna ulaştı. Ancak gözlemlerimiz müşterilerin İstanbul’dan araç alıp tatil yörelerine gittikleri yönünde” olduğunu belirtti.

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Yiğit Aras

ORTALAMA ALTI GÜN

Kiralama süreleri kış aylarında ortalama 4 gün, yaz aylarında ise 6 gün olarak değiştiğini de belirten Aras sözlerine şöyle devam etti: “Araç kiralama fiyatlarındaki artışında etkisiyle tüketiciler ekonomik grup araçlara yöneliyor. Özellikle B ve B+ segment araçlar yoğun talep görüyor. Otomatik vites ve benzinli araçlara olan ilgi arttı. Elektrikli araçlar ise hala düşük talep görmekte ve sektör genelinde yüzde 1’in altında bir orana sahip.”