×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bayram tatilinde 2 milyon kişi beklentisi

Güncelleme Tarihi:

#Bayram#Tatil#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bayram tatilinde 2 milyon kişi beklentisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 07:00

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nın 9 gün olacağını açıkladı. Bayram tatilinin 9 gün olması hem turizmcileri hem yerli turisti sevindirdi.

Haberin Devamı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Bayramın 9 gün olmasıyla 1.5-2 milyon kişinin yurtiçinde tatil yapacağını öngörüyoruz. Blok tatiller bizim için önemli. İç turizm hareketini en üst seviyede canlandırıyor” dedi. Bağlıkaya, en çok Ege ve Akdeniz bölgesine talep olacağını belirterek, “Kapadokya, GAP ve Karadeniz bölgelerimize kültür turları hareketliliği olacaktır. Ama ana destinasyon Ege kıyıları ve Antalya olur” dedi. Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da hareketlenmenin arttığını ve ilk günden yurtiçi turlarında yüzde 20-25, yurtdışı turlarında ise yüzde 15-20 oranında artış olduğunu söyledi. Fiyatlarda ise enflasyona yakın bir artış olduğunu ifade eden Onaran, “Yurtiçinde TL bazında yüzde 50’nin üzerinde artış yaşandı. Yurtdışında ise döviz bazında bir düşme söz konusu” dedi.

Haberin Devamı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Bayram döneminde otellerin doluluk oranı yüzde 90 ila yüzde 100 arasında olacak.250-300 bin kişinin tatil için Antalya’ya geleceğini tahmin ediyorum” dedi. Kavaloğlu, 6 Haziran tarihine kadar 5 aylık süre içerisinde Antalya’ya gelen turist sayısının toplam 3 milyon 800 bin olduğunu da belirterek, “Bu rakam 2022’ye göre yüzde 35 daha fazla” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayram#Tatil#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Dikkat Psikolojik ve duygusal şiddet görüyor olabilirsiniz... Gaslighting’e maruz kaldığınızı nasıl anlarsınız

Dikkat! Psikolojik ve duygusal şiddet görüyor olabilirsiniz... Gaslighting’e maruz kaldığınızı nasıl anlarsınız?

#Gaslighting
Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

#Sağlık
Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın