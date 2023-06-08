Bayram tatilinde 2 milyon kişi beklentisi

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Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Bayramın 9 gün olmasıyla 1.5-2 milyon kişinin yurtiçinde tatil yapacağını öngörüyoruz. Blok tatiller bizim için önemli. İç turizm hareketini en üst seviyede canlandırıyor” dedi. Bağlıkaya, en çok Ege ve Akdeniz bölgesine talep olacağını belirterek, “Kapadokya, GAP ve Karadeniz bölgelerimize kültür turları hareketliliği olacaktır. Ama ana destinasyon Ege kıyıları ve Antalya olur” dedi. Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da hareketlenmenin arttığını ve ilk günden yurtiçi turlarında yüzde 20-25, yurtdışı turlarında ise yüzde 15-20 oranında artış olduğunu söyledi. Fiyatlarda ise enflasyona yakın bir artış olduğunu ifade eden Onaran, “Yurtiçinde TL bazında yüzde 50’nin üzerinde artış yaşandı. Yurtdışında ise döviz bazında bir düşme söz konusu” dedi.

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Bayram döneminde otellerin doluluk oranı yüzde 90 ila yüzde 100 arasında olacak.250-300 bin kişinin tatil için Antalya’ya geleceğini tahmin ediyorum” dedi. Kavaloğlu, 6 Haziran tarihine kadar 5 aylık süre içerisinde Antalya’ya gelen turist sayısının toplam 3 milyon 800 bin olduğunu da belirterek, “Bu rakam 2022’ye göre yüzde 35 daha fazla” dedi.