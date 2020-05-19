Bayram şekeri kargodan

Şehirlerarası seyahat engelinin devam etmesi nedeniyle birçok kişi bu yıl akraba ziyaretlerini gerçekleştiremeyecek. Ancak şeker ve çikolata üreticileri bayram dönemlerinden tüketilen, ikramlık şeker ve çikolata için tüm hazırlıklarını tamamladı. Geçmişte daha çok ziyaretler için ve eve geleceklere ikram edilmek için alınan ürünler de artık e-ticaret sitelerinden satışa sunulmaya başladı. Birçok kişinin de ailelerine e-ticaret siteleri üzerinde şeker ve çikolata gönderdiği belirtiliyor.

20 BİN SATIŞ NOKTASI

Bayramlaşma ve bayram şekerinin vazgeçilmez gelenek olduğunu ama bu bayramın herkes için biraz farklı olabileceğine dikkat çeken Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Bayramlaşma şeklimiz biraz günümüzün koşullarına uygun gerçekleşecek. Ancak bayramlaşmanın vazgeçilmez parçası olan, gelenek ve göreneklerimizi yaşatan şekerlerimizin yine yanımızda olacağına inanıyoruz. Gebze’deki üretim tesisimizde 12 bin tonluk üretim hedefimize ulaştık. Ekonominin ve istihdamın daha da önem kazandığı bu günlerde Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 20 bin satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya devam edeceğiz. Bu yıl içinden geçtiğimiz süreci göz önüne alarak var olan satış kanallarımıza e-ticaret sitelerini ekledik” diye konuştu.

HEDİYE FIRSATI

Ülker olarak ramazan bayramı için hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Ülker Türkiye CMO’su Aslı Özen Turhan, “Tüm satış noktalarıyla beraber online alışveriş sitelerinde farklı konsept paketlerle tüketicilerimize sunmak için çalışmalarımızı tamamladık. Bu dönemde online alışverişin yüzdesel olarak arttığını görüyoruz. Bayram alışverişlerinde de benzer bir yönelim bekliyoruz. Tüketicilerimizin buradaki ihtiyacını karşılamak için bu yıl, çikolata ve şekerleme kategorilerindeki ürünlerimizle hem marketler ve bakkallar gibi satış noktalarında hem de online alışveriş sitelerinde yer alacağız. Böylece tüketicilerimiz uzakta yaşayan ya da ziyaretlerine gidemedikleri sevdiklerine ürünlerimizi hediye etme fırsatını bularak bayram geleneğimizi yaşatabilecekler” dedi.

STANTLARDA ÖZEL ÖNLEM

Şölen olarak bu yıl da bayramı evlere getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Şölen CEO’su Elif Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gaziantep’te bulunan Türkiye’nin Çikolata Fabrikası’nda üretilen ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturacağız ve evlerde ‘Şölen’ yaşatacağız. Hem tesislerimizde hem de sahada en üst seviyede tedbirleri alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışanlarımız bu zorlu koşullarda tüketicilerin hayatlarına dokunmak, keyif katmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Tesislerimizde çalışan 2 bin 300 çalışanımıza ek olarak 4 bin 700 kişi sahada görev yapacak. Bu arkadaşlarımız bayramda stantlarımıza gelen müşterilerimize ürünleri mümkün olduğunca elletmeyecekler, kendileri eldiven ve maske ile çalışarak poşetlere dolum yapacak, tartacak ve nihai paketi teslim edecekler.”