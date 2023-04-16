Bayram rezervasyonları yüzde 45 arttı

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Bu yıl ara tatil ve üç gün sürecek bayramın arka arkaya gelmesiyle tatilci dokuz günlük plan yaptı. Sektör temsilcilerine göre dokuz günlük plan yapanların rezervasyonlarda yarattığı hareketlilik aylar öncesinden görülüyordu. “Bu yıl bayram tatili ile ara tatili birleştirenlerin oranı yaklaşık yüzde 54 seviyelerinde” diyen turizm şirketleri, Ramazan Bayramı rezervasyonlarının üç günlük konaklama şeklinde planlandığını ifade etti. Hürriyet’e konuşan sektör temsilcileri, ara tatil ve bayram döneminin birleşmesiyle taleplerde geçen yıla oranla yüzde 40-45 oranında artış olduğunu, fiyatların ise geçen yıla göre ortalama yüzde 25 arttığını belirtti.

DEPREMİN GÖLGESİNDE BAYRAM

Bu yıl Türkiye, Ramazan Bayramı’na depremin açtığı yaraların gölgesinde girecek. Deprem bölgesi önemli tarihi ve kültürel miraslara da ev sahipliği yapıyordu. Bu yüzden son iki aydır turizm sektöründe de durgunluk yaşandı. Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, “Yaşanan üzücü durum tüm sektörü olumsuz etkiledi ve mart ayı ortasına kadar satışlarda düşüş yaşandı. Ancak nisan ayında, şubat ve mart aylarındaki kayıplar telafi olacak gibi görünüyor” dedi.

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Tatilbudur Operasyon ve Kontrattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk ise, deprem bölgesiyle ilgili yeni düzenlemeler gerektiğini dile getirerek, “Depremin yaz turizmi üzerinde etkileri olacağını düşünmüyoruz” dedi.

Bayram tatilinde en çok Antalya ve Ege bölgelerinin tercih edildiğini belirten Karayal, “Yurtdışında ise, vizesiz olduğu için Balkanlar ve Sharm El Sheikh, son zamanlarda tercih edilen rotalar arasında. Bu dönem, İtalya turları da popülerliğini koruyor, Yunan Adaları oldukça ilgi görüyor” dedi.

ANTALYA VE EGE İLK SIRALARDA

Mustafa Kemal Çubuk da Tatilbudur verilerinden Antalya, Muğla ve Aydın’a talebin yoğun olduğunu yineleyerek, “Kültür turlarında yurtiçinde Kapadokya, Safranbolu ve İzmir çevresi öne çıkıyor. Yurtdışında ise talepler Paris, Balkanlar ve İtalya’da yoğunlaşıyor” diye konuştu.

BİLET FİYATLARINA YENİ ZAM YOK

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Bayramda otogarlarda da yoğunluk eski dönemleri arattı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan eski yoğunluğun olmadığını belirterek, “Pandemiden önce bin 600-bin 700 sefer çıkardı. Bu sayı 950’ye düşmüştü, yeni yeni bin 200’e çıkmaya başladı. Bu sayı 2000’lere çıkarsa ek seferler devreye girer. Yolcunun talebine bağlı” dedi.

Bilet fiyatlarına zam yapılmadığını belirten Birol Özcan, şöyle konuştu: “Bütün firmalar Bakanlıktan dört aylık fiyat alır. Diyelim ki İzmir 500 lira. Firmanın bunu yüzde 30 indirme hakkı var, yolcu olmadığında bu fiyatlardan bilet kesilebiliyor. Bayram ve tatil sezonu geldiğinde ise firmalar normal fiyata kadar çıkabiliyor. Bu aradaki fark zam olmuyor. Bayram dönemlerinde ek seferler için izin alınır. Ek sefer yapıldığında otobüs dolu gider boş gelir. Boş gelenin fiyat farkını belki yolcudan alma durumları olabiliyor. Bunun dışında başkası fiyatta artış yapamaz.”