Bayram öncesi şekere ve kahveye koştuk

Tüm dünyada hayatı sekteye uğratan koronavirüs bayram alışverişlerinin vazgeçilmez adresi olan Eminönü’nde de etkisini gösterdi. Ramazan ayı ve bayram öncesi İstanbulluların akın ettiği bölgede eski yoğunluk yok. Ancak eskiye göre kalabalık azalsa da bayram alışverişi geleneğini sürdürenler de var. Hem aylardır evde durmaktan bunalanlar hem de alışveriş yapmak isteyenler dün Eminönü’ndeydi. Bayram öncesinde son dönemlerin en hareketli dükkânları ise şekerci ve kahveciler oldu. Özellikle meşhur kahvecilerin önünde yine uzun kuyruklar oluştu.

Koronavirüs nedeniyle insanların artık evlerinden çok az çıktığını söyleyen esnaf, “Yıllardır en fazla satış yaptığımız günler bayram öncesiydi. Bu yıl salgından dolayı Ramazan ayı da zayıf geçti. Önceden yoğunluktan müşterilerin sorularına cevap veremezdik şimdi konuşacak müşteri arıyoruz. Alışkanlığını bozmayan müşteriler yine geldi ama önceden 1 kilo şeker alan şimdi yarım kilo alıyor. Ancak bayram az da olsa bir hareketlenmeye neden oldu. Tek umudumuz turistlerin tekrar dönmesi” dedi.

Salgın hem ürünlerin satış şeklini hem de ürün çeşitliliğini etkiledi. Salgın döneminde gıda satan esnaf açık ürünlerinin üzerini kapatırken daha çok paketli satış başladı. Şimdiye kadar kıyafet ve hediyelik eşya satan esnaf ise tezgahının bir kısmını kolonya, maske ve dezenfektan satışı için ayırdı.

ESNAF ONLINE SATIŞA BAŞLADI

Eminönü denince akla gelenlerin başında çoğu ünlü markanın benzer ürünlerini satan dükkânların bulunduğu uzun ve dar caddeler var. Bu yıl virüsün en fazla etkilediği dükkânlar da bu caddelerde bulunuyor. Özellikle gençlerin sokağa çıkamamasının kendilerini çok etkilediğini söyleyen dükkân sahipleri, “İnsanlar bu dönemde e-ticarete yöneldi. Biz de bazı ürünlerimizi online platformlar ve Instagram üzerinden satmaya başladık ancak dükkân satışlarımız çok azaldı. Virüsün etkisini yitirmesi ile eski günlere hızla döneriz” şeklinde konuştu.

EVDE KALANLARA SALKIM DOMATES

Bu yıl bayram öncesinde Eminönü’nde en hareketli dükkânların başında canlı çiçek, fide ve tohum satan işletmeler geldi. Koronavirüs döneminde hiç olmadığı kadar ürün sattıklarını belirten esnaf, “İnsanlar bu dönemde evlerinin balkonlarında ve bahçelerinde ürün yetiştirmeye başladı. Tohum dönemi geçtiği için özellikle domates ve biber fideleri yok satıyor. Özellikle salkım domates ve sivri bibere talep çok fazla. Vatandaşlar 1-2 liralık bu fidelerden alıp kendilerine ufak bahçeler yapıyor. Evden çıkması yasak olan yaşlılar için çocukları gelip ürün oluyor. Kimi anne ve babalar ise bu dönemde çocukları sıkılmasın diye onlara ufak bitkiler alıyor” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA BAYRAMLIK ALINDI

◊ Bursa´da, 14 ve altındaki çocuklara sokağa çıkma izni verilmesiyle de özellikle çocuklarıyla bayram alışverişi yapmak isteyen aileler yoğunluk oluşturdu. Bazı aileler, bayram öncesi özellikle Bursa Kapalı Çarşı’da çocuklarıyla birlikte alışveriş yaptı. Adım atacak yerin kalmadığı çarşıdaki bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı’nda da yoğunluk yaşandı.

SOSYAL MESAFE UYARISI

◊ Gaziantep’te Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde, vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Polis ekipleri araçlarıyla ve drone ile uyarıların yapıldığı caddelerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Zonguldak’ta da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. (◊ DHA)