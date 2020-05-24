Bayram için en çok bu ürünleri aldık
Tüm Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nı evlerinde karşıladı.
Her ne kadar evlerde olsak da her bayram olduğu gibi bu yıl da bayramlık çikolata alışverişleri yapıldı.
BrandZone verilerine göre; gıda ürünleri alanında 8 bin 782 kampanya düzenlenirken yüzde 11’lik kampanya oranı ve 964 kampanyayla çikolata&gofret kategorisi ilk sırada yer aldı.
Yüzde 9,2’lik oran ve 809 kampanyayla peynir ikinci; yüzde 6,3’lük oran ve 552 kampanyayla bisküvi&çerez üçüncü; yüzde 5,5’lik oran ve 484 kampanyayla kahvaltılık dördüncü; yüzde 4,8’lik oran ve 424 kampanyayla gazsız içecek beşinci sırada yer aldı.
Yüzde 4,6’lık oran ve 406 kampanyayla et altıncı; yüzde 4,5’lik oran ve 393 kampanyayla gazlı içecek yedinci; yüzde 4,4’lük oran ve 388 kampanyayla hazır yemek&konserve&salça sekizinci; yüzde 3,8’lik oran ve 336 kampanyayla tatlı kategorisi dokuzuncu ve yüzde 3,4’lük oran ve 298 kampanyayla çay kategorisi onuncu sırada yer aldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle