Bayram için en çok bu ürünleri aldık

Her ne kadar evlerde olsak da her bayram olduğu gibi bu yıl da bayramlık çikolata alışverişleri yapıldı.

BrandZone verilerine göre; gıda ürünleri alanında 8 bin 782 kampanya düzenlenirken yüzde 11’lik kampanya oranı ve 964 kampanyayla çikolata&gofret kategorisi ilk sırada yer aldı.

Yüzde 9,2’lik oran ve 809 kampanyayla peynir ikinci; yüzde 6,3’lük oran ve 552 kampanyayla bisküvi&çerez üçüncü; yüzde 5,5’lik oran ve 484 kampanyayla kahvaltılık dördüncü; yüzde 4,8’lik oran ve 424 kampanyayla gazsız içecek beşinci sırada yer aldı.

Yüzde 4,6’lık oran ve 406 kampanyayla et altıncı; yüzde 4,5’lik oran ve 393 kampanyayla gazlı içecek yedinci; yüzde 4,4’lük oran ve 388 kampanyayla hazır yemek&konserve&salça sekizinci; yüzde 3,8’lik oran ve 336 kampanyayla tatlı kategorisi dokuzuncu ve yüzde 3,4’lük oran ve 298 kampanyayla çay kategorisi onuncu sırada yer aldı.