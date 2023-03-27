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Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek

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#Bayraktar TB3#SİHA#Baykar
Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFESTte sergilenecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 10:45

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023’te ilk kez halka açık olarak sergilenecek.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Cumhuriyetimizin 100. yılında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da bulunan Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023’te ilk kez halka açık olarak sergilenecek.

UÇUŞ TESTLERİNE BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne yaptığı ziyarette çekilen fotoğraflarda üretim hattında görülen Bayraktar TB3 SİHA, bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde yürütülen milli projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFESTte sergilenecek

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KIZILELMA DA İLK KEZ TEKNOFEST’TE SERGİLENMİŞTİ

30 Ağustos 2022 tarihinde ilk olarak TEKNOFEST Karadeniz’de halkın önüne çıkan Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

İnsansız savaş uçağı Kızılelma, Teknofest'te sergileniyor
daha fazla video içinİnsansız savaş uçağı Kızılelma, Teknofest'te sergileniyor

HAVACILIKTA YENİ DÖNEM

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Bayraktar TB3 ilk kez TEKNOFESTte sergilenecek

BAYKAR 2023’E İHRACATLA BAŞLADI

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

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İHRACAT REKORU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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#Bayraktar TB3#SİHA#Baykar

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