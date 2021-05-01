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Ekonomi
Haber Giriş: 01.05.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler arattı

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Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler arattı

Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler merak etti. Bayraktar TB2, Google’da son 1 yılda en fazla Ermenistan’dan aratıldı.

Türkiye’nin insansız hava araçları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan’ın Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, her geçen gün daha çok merak ediliyor. 

EN ÇOK ERMENİLER MERAK EDİYOR

Son dönemde arama motoru Google’da dünya genelinde binlerce kez aratılan Bayraktar TB2, en çok Ermeniler tarafından merak edildi.

Google verilerine göre son 1 yılda Bayraktar TB2 ile ilgili en fazla arama Ermenistan’dan yapıldı.

Bayraktar TB2yi en çok Ermeniler arattı

YUNANİSTAN'DA DA MERAK ARTTI

Ermenistan’ı Azerbaycan ve Türkiye izliyor.

Yunanistan da Bayraktar TB2'yi Google’da en çok arayan ülkeler arasında.

TB2, 4-10 EKİM ARASINDA ZİRVEYE ÇIKTI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı.

Çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internette Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı.

Bayraktar TB2yi en çok Ermeniler arattı

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