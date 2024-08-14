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'Bayraktar Kalkan DİHA'nın sistem tanıma testi gerçekleşti

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#Bayraktar#DİHA#Sistem
Bayraktar Kalkan DİHAnın sistem tanıma testi gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 13:25

Savunma Sanayi şirketlerinden Baykar tarafından geliştirilen 'Bayraktar Kalkan Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), sistem tanımlama testi yapıldı.

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Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 42'nci uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar Kalkan DİHA'nın, sistem tanıma testini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Paylaşımda, testin videosu da yer aldı.

Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen 'Bayraktar Kalkan DİHA', uçuş testini Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla takip ediyor, Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Milli DİHA, gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla tamamlıyor. Piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda görev uçuşları gerçekleştirebiliyor. Gücünü 4 elektrikli motor ve 1 düşük tüketimli benzinli motordan alan Kalkan DİHA, elektrik motorlarıyla dikey kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek seyrini sadece benzin motoru ile gerçekleştiriyor. Bu motorlar ile 14 bin 500 feet irtifaya çıkan DİHA, 7 saatten fazla görev uçuşu yapabiliyor. Dikey kalkış ve iniş yapabilen DİHA, herhangi bir piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda rahatlıkla görev uçuşları gerçekleştirebiliyor.

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#Bayraktar#DİHA#Sistem

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