Bayraktar DİHA'nın yeni görüntüleri paylaşıldı

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Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten ve dünyadan takdir toplayan Baykar yeni DİHA'nın videosunu Twitter'da yayınladı. Dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen insansız hava araçlarını üreten Baykar, Azerbaycan ve Ukrayna'da görev yapan İHA ve SİHA'larla göz dolduruyor.

Azerbaycan'da mutlak galibiyete taşıyan ana etken olan Bayraktar İHA ve SİHA'ları Ukrayna'da da Rus birliklerine karşı etkin şekilde kullanılıyor ve büyük başarılar elde ediyor. Bu başarıyı göz ardı edemeyen bazı Ukraynalı vatandaşlar yeni doğan çocuklarının adını Bayraktar koymaya başladı.

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TEKNOFEST’TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

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En son Teknofest’te görünen DİHA’ya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Baykar’ın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde dikey iniş ve kalkışlı insansız hava aracının havalanması görünüyor.

ELEKTRİKLE KALKIŞ YAPIP SEYRİNE İÇTEN YANMALI MOTORLA DEVAM EDİYOR

Bayraktar DİHA otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Bayraktar DİHA, elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunuyor. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunuyor. Bayraktar DİHA otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip.

EŞSİZ ÖZELLİKLER

Bayraktar DİHA'da Tam Otomatik Uçuş Sistemi, Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom, Otonom Kalkış ve İniş Sistemi, Yarı Otonom Uçuş Modu, Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi, Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi, Yedekli Servo Eyleyiciler, Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü, Kızılötesi (IR) Kamera Modülü, Lazer Mesafe Ölçer, Lazer İşaretleyici, Dijital Veri ve Video Link bulunuyor.

12 SAAT HAVADA KALABİLİYOR

Teknik özelliklerine baktığımızda ise 150 Kilometre Haberleşme Menzili, 45-50 Knot Seyir Hızı, 80 Knot Maksimum Hız, 9000 Feet Operasyonel İrtifa, 15000 Feet İrtifa Tavanı, 12 Saat Havada Kalma Süresi, 5 Metre Kanat Açıklığı, 1.5 Metre Uzunluk, Dikey İniş Kalkışlı, 5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi, 50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı mevcut.

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