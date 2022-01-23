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Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı

#AKINCI#TİHA#Bayraktar
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Demir, Akıncı TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesinin imzalandığı bilgisini verdi. Demir paylaşımında Bayraktar TB2'nin de 16. ihracatını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı

İsmail Demir, "Türk savunma sanayiimiz büyük bir başarıya daha imza attı. AKINCI TİHA ilk kez, Bayraktar TB2 ise 16. ihracatını gerçekleştirdi. Oyun değiştirici platformlarımız uluslararası arenada yerini daha da güçlendiriyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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AKINCI'NIN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabiliyor. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunuyor.

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Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecek.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatıldı.

 

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#AKINCI#TİHA#Bayraktar

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