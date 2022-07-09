Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bayraktar Akıncı Filosu bir arada

#Akıncı#Filo#Fotoğraf

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor.

Haberin Devamı

AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA’lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimi edilecek olan 4 AKINCI TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı. Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen etkileyici görüntüler ortaya çıktı. 7 Adet AKINCI TİHA’nın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oldu.

7 AKINCI BİR ARADA

Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akıncı#Filo#Fotoğraf

BAKMADAN GEÇME!

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron
“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron
“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık