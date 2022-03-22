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Baykar'dan önemli açıklama: Kripto para, borsa, faaliyetimiz bulunmamaktadır

#Baykar#Kripto Para#Şirket
Baykardan önemli açıklama: Kripto para, borsa, faaliyetimiz bulunmamaktadır

Türkiye'nin milli İHA ve SİHA'larını geliştiren ve dünyaya da ihraç eden Baykar adına açılan kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında faaliyet gösteren web siteleri için açıklama yapıldı. Şirket bu alanlarda herhangi bir faaliyette bulunmadıklarını duyurdu.

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Baykar'ın adını kullanarak kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında faaliyet gösteren internet sitelerine ilişkin Baykar'dan açıklama geldi.

Baykar'dan yapılan açıklamada "Firmamızın ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz İHA sistemleri ve firma yöneticilerimiz adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında tarafımızdan yapılan herhangi bir girişim bulunmamaktadır.

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İnternette "www.bayraktartb2.com" adresi altında ve çeşitli sosyal medya mecralarında aynı ismi kullanarak başlatılan sözde kripto para girişimi ile firmamızın hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Tarafımıza ait isimleri kullanan girişimlerin hepsi hukuken sorunlu, bizleri seven ve güvenen insanları aldatmaya yöneliktir.

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Adımızı kullanan tüm girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı ve tespit ettikçe hukuk önünde hakkımızı aramaya devam edeceğimizi bildiririz." denildi.

 

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#Baykar#Kripto Para#Şirket

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