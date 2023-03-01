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Baykar'dan dolandırıcılık uyarısı

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#Baykar#Selçuk Bayraktar#Bayraktar TB2
Baykardan dolandırıcılık uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 09:50

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğraflarını paylaşarak "yatırım fırsatı, ek gelir" gibi başlıklarla ilan veren dolandırıcılar olduğu duyuruldu. Baykar, hukuki sürecin başlatıldığını ve bu ilanlara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğraflarıyla dolandırıcılık yapanlara karşı şirketten uyarı geldi. Bayraktar'ın fotoğraflarını kullanarak yatırım fırsatı ve ek gelir gibi ilan veren dolandırıcılara yönelik hukuki süreç başlatılırken şirket bu ilanlara itibar edilmemesi gerektiğini de duyurdu.

Baykar'dan yapılan açıklama şöyle:

Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir.

Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

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#Baykar#Selçuk Bayraktar#Bayraktar TB2

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