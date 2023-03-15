Baykar'dan afetzede öğrencilere 10 bin tablet

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Asrın felaketi olarak nitelenen ve 11 ilimizi etkileyen depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren yardım çalışmaları yürüten Baykar, afetzede öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için yeni bir bağış kampanyasına öncülük ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından duyurulan kampanya kapsamında, Baykar tarafından deprem bölgesinde sınavlara girecek afetzede öğrencilere 10.000 adet tablet bağışlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) teslim edilecek tabletler, deprem bölgesinde YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve LGS’ye (Liselere geçiş Sistemi) girecek öğrencilere dağıtılacak.



“BÖLGEDEKİ KARDEŞLERİMİZE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bağış kampanyasına yönelik yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden yaklaşık olarak bir ay geçti. Bu süreçte devletimiz ve tüm sivil toplum örgütlerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimizin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Biz de Baykar, T3 Vakfı ve CANSAĞLIĞI Vakfı olarak gönüllülerimizle birlikte insani yardım malzemesi tedariği, konut bağışı, konteyner kent, geçici aşevleri, oyun ve etkinlik çadırları gibi çalışmalarla bölgedeki kardeşlerimize desteğimizi sürdürüyoruz.”

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“MİLLETİMİZİ VE KURUMLARIMIZI BAĞIŞ KAMPANYASINA DAVET EDİYORUZ”



Gençlerin eğitimlerini önemsediklerini belirten Bayraktar, tüm milletimizi ve kurumlarımızı depremzede öğrencilere tablet bağışlanacak kampanyaya destek vermeye çağırdı: “Genç kardeşlerimizin eğitim ve öğretimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerini de aynı şekilde önemsiyoruz. Bu doğrultuda, YKS ve LGS’ye girecek öğrencilerimizin çalışmalarına katkı sağlamak için Baykar olarak 10.000 tableti Milli Eğitim Bakanlığı’mıza bağışlıyor, tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.”