BAYKAR, NASTP’TA yerini aldı

Haberin Devamı

Baykar, Pakistan’ın Rawalpindi şehrinde 4 Ağustos Cuma günü resmi açılışı yapılan Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı’nda (NASTP) yerini aldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in gerçekleştirdiği açılış törenine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Açılış programının ardından Baykar ile NASTP arasında iş birliği anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. Anlaşmayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman imzaladı.

AKINCI ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açılış töreninde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Başbakan Şahbaz Şerif, Selçuk Bayraktar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Syed Asim Munir Ahmad Shah, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ve NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman, Pakistan Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar AKINCI TİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberin Devamı

AR-GE FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLECEK



Baykar tarafından kurulan “Baykar Teknoloji” Pakistan’ın uzay ve havacılık ekosistemine katkı sunacak. NASTP bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri yürütecek olan Baykar Teknoloji, tarafların karşılıklı olarak inovasyon ve yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin büyümesi için çalışacak. Böylece Türkiye ve Pakistan’ın asırlara dayanan güçlü bağları yüksek teknoloji ile geleceğe daha da sağlam bir şekilde taşınacak.

30 ÜLKEYE İHRACAT



Baykar’ın NASTP bünyesinde gerçekleştireceği Ar-Ge çalışmaları ile gelecekte yürütülecek kapsamlı iş birliğinin de temeli atıldı. Bu sayede Baykar, Pakistan ile geliştirdiği iş birliğini stratejik alanlarda daha da derinleştirecek.