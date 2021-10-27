Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: MHK başkanlığı için masada 6 isim Öne çıkan ise...Son Dakika: MHK başkanlığı için masada 6 isim! Öne çıkan ise...#Ferhat Gündoğdu
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hablemitoğlu cinayetinde kritik isimdi Karakutu sır olduHablemitoğlu cinayetinde kritik isimdi! Karakutu sır oldu#Ukrayna
Bu insanlardan biriyseniz dikkat Tek tek açıklayıp uyardılar...Bu insanlardan biriyseniz dikkat! Tek tek açıklayıp uyardılar...#Koronavirüs
Bu kadarına da pes Kimden skandal sözlerBu kadarına da pes! Kim'den skandal sözler#Kuzey Kore
Tepki çeken yasa tasarısı... Bütün kişisel bilgileri toplayacaklarTepki çeken yasa tasarısı... Bütün kişisel bilgileri toplayacaklar!#İsrail
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Rekabet Kurumu talebini iletti Piyasanın organize edildiği tespit edildiRekabet Kurumu talebini iletti! 'Piyasanın organize edildiği tespit edildi'#Fahiş Fiyat
Milyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıdaMilyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıda!#Rusya
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Beyaz Sarayı sarsan cinsel taciz skandalıBeyaz Saray'ı sarsan cinsel taciz skandalı!#Hilary Clinton
Tolga Karelden yeni yatırımTolga Karel'den yeni yatırım#Tolga Karel
Düğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmezDüğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez#Vivek Chadha
HABERLEREkonomi Haberleri

Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti

#Baykar#Maket#Kayaboyun Köyü
Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti

Baykar Teknoloji Şirketi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarının yaklaşık 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarının yapıldığı Şırnak'ın Akçay köyü ile komşu Kayaboyun köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti.

Haberin Devamı

Baykar Teknoloji Şirketi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA) yaklaşık 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarının yapıldığı Şırnak'ın Akçay köyü ile komşu Kayaboyun köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti.

Otomatik iniş kalkış deneme uçuşları 2006 yılında Gabar Dağı'nda yapılan, terörle mücadele operasyonlarında kullanılan İHA'ların başarısıyla gurur duyan köy sakinlerine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ürettikleri İHA'ların maketini gönderdi.

Akçay köyü muhtarı Ramazan Yılmaz ve Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, gönderilen 20 İHA maketini teslim aldı. Büyük mutluluk yaşayan köy sakinleri, çocuklarla beraber Gabar Dağı eteklerinde parçaları birleştirip İHA maketlerini heyecanla tamamladı.

İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktardan Bayraktar TB2 paylaşımı

İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı!


"İHA VE SİHA'LAR SAYESİNDE DAHA GÜVENLİ BİR ORTAMDAYIZ"

Akçay köyü muhtarı Yılmaz, AA muhabirine, Selçuk Bayraktar'ın gönderdiği maket İHA'ların köye ulaştığını belirterek, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.
"Çocuklarla maketleri yaptık. Yıllar önce burada ilk denemeleri yapılan ve şu an gökyüzünde uçan İHA ve SİHA'ların temelleri burada atılmıştı." diyen Yılmaz, bunun gururunu yaşadıklarını belirtti.

Haberin Devamı

Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti



Yılmaz, şöyle konuştu:

"İHA ve SİHA'ların ne kadar zorlukla yapıldığını şu an daha iyi anlıyoruz. Oyuncağını yapmak bile zor iken gerçeği yapmak ne kadar zordur. Şu an Akçay'ın tepelerinde uçan İHA ve SİHA'lar sayesinde daha güvenli bir ortamdayız. Bunlar hep Selçuk Bayraktar sayesinde. Bunda rahmetli Özdemir Bayraktar'ın da emeği çok büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çocuklarımız da inşallah örnek alırlar, mühendislik yolunda bu gibi işlere imza atarlar. Allah izin verirse çocuklarımız geleceğin Selçuk Bayraktar'ı olacaklar."

Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti



"KÖYÜN ÇOCUKLARI ONLARI ÖRNEK ALIYOR"

Kayaboyun köyü muhtarı Vural da bugün hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirtti.

"Özdemir amcamızı kaybettik. Ülkemiz çok güzel bir değerini kaybetti. Keşke herkes Özdemir amcamız gibi arkasında muhteşem eserler bıraksa. Bıraktığı eserler dünyada ses getirdi. Ülkemizin huzur ve refahı için çok güzel bir projeydi." diyen Vural, çocuklarının da bu yolda ilerlemesini temenni etti.
İHA'ların uçuş denemelerinin Şırnak'ta yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Vural, "Çocuklarımız, Bayraktar ailesini yarı Şırnaklı biliyor. Köyün çocukları onları örnek alıyor. Az önce uçak maketini çocuklarla birleştirdik. Ne kadar meşakkatli olduğunu gördük. Gerçeğini yapmasının ne kadar zor olduğunu bir kez daha anladık. İnşallah onlar da daha güzel işlere imza atarlar." ifadelerini kullandı.

Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti



Köy sakinlerinden Metin Tutuş, İHA'ların uçuş denemelerinin yapıldığı Gabar Dağı eteklerinde çocuklarla kendilerine gönderilen maket İHA'ları tamamladıklarını aktararak, Baykar Teknoloji Şirketi'ne ve Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

Haberin Devamı

Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti



"BU GÜZEL ANIYI EVİMİZİN GÜZEL BİR KÖŞESİNDE SAKLAYACAĞIZ"

Öğrencilerden Sevda Vural, hediyeden dolayı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

Vural, "Sağ olsunlar, var olsunlar. Babalarımız her zaman anlatıyordu, İHA’ların burada nasıl uçtuğunu. Şu an biz de uygulamalı olarak uçak yaptık. Bu güzel anıyı evimizin güzel bir köşesinde saklayacağız." dedi.

Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti


Nurgül Yılmaz ise Selçuk Bayraktar'ı köylerine beklediklerini belirterek, "Selçuk ağabeyimize çok teşekkürler. Gönderdiği hediyelerle bizi çok sevindirdi. Maket uçaklar çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler:

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Baykar#Maket#Kayaboyun Köyü

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler