Baykar İHA’nın yatırım alanı genişletiliyor... Edirne ve Tekirdağ da eklendi

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Buna göre İstanbul Esenyurt ve Arnavutköy’ü kapsayan yatırım bölgesi ‘İstanbul, Edirne ve Tekirdağ ile Baykar Makina Özel Endüstri Bölgesi ve ilave alanları’ olarak genişletildi.

ADIM ADIM BUGÜNE

İlk olarak Eylül 2019’da alınan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul’da yapılacak İHA ve akıllı sistem üretim tesisi yatırımı, ‘proje bazlı devlet yardımı’ kapsamına alınmış ve bir dizi teşvikten yararlanılması için düzenleme yapılmıştı. 600 milyon TL yatırımla 8 yıl içinde, bin 212 kişi istihdam edilecekti. Burada haberleşme, avionik ve yer istasyon sistemlerinin de sayısı artırılacaktı. Bu kararın hemen ardından Ekim 2019’da çıkan bir başka kararla ‘Baykar Makina İstanbul Özel Endüstri Bölgesi’ ilan edildi.

İKİ İL DAHA EKLENDİ

2021’de çıkarılan ikinci bir kararla İstanbul Arnavutköy’de Baykar Makina mülkiyetinde bulunan bazı alanlar da Baykar Makina Özel Endüstri Bölgesi’ne dahil edildi.

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Tüm bu gelişmelerden sonra dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, İstanbul’da ‘insansız hava araçları ve akıllı sistem üretim tesis yatırımı yapılmasına ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

Buna göre projenin yatırım alanı İstanbul’la sınırlı kalmadı. Yayımlanan yeni kararla, Türkiye için stratejik öneme sahip bu projenin yatırım yeri ‘Edirne ve Tekirdağ illeri ile Baykar Makina İstanbul Özel Endüstri Bölgesi ve ilave alanları’ olarak genişletildi.

38 YILDA OTOMOTİVDEN İHA’YA UZANDI

Baykar Makina, üretimine 1986 yılında otomotiv yan sanayi hassas talaşlı imalat ile başladı. 2000 yılında insansız hava aracı sistem ve alt bileşenleri üretimi için Ar-Ge çalışmalarını başlatan şirket, 2004’te milli ve özgün elektronik ve yazılım sistemleriyle ilk otomatik uçuş denemesini yaptı. 2005’te mini İHA projesi teklif çağrısına çıkılırken aynı yıl TAİ tesislerinde prototip Bayraktar Mini İHA otomatik uçuş gösterimi yapıldı. 2006’da Bayraktar Mini İHA geliştirme ve üretim süreci başlarken, Malazgirt Döner Kanat Mini İHA, 2007’de Taktik Sınıfı İHA sistemi ar-ge çalışmaları başladı. Aynı yıl Bayraktar Mini İHA’nın ilk teslimatı yapıldı. 2008’de Malazgirt Döner Kanat Mini İHA üretimi başlayarak 2009’da ilk teslimat gerçekleşti. 2011’de Katar için Mini İHA üretimi yapılarak 2012’de teslim edildi. 2022’de ise Bayraktar KIZILELMA ilk uçuşunu yaptı.