Baykar deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı

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Bayraktar TB2 SİHA, Akıncı TİHA, Kızılelma jet motorlu SİHA gibi yerli ve milli insansız hava araçları sistemlerinin üreticisi Baykar, inşa ettirdiği deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri kaybeden depremzeledelere teslim edilmek üzere Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa edilen 1.012 konut, Haziran ayından itibaren depremzedelere teslim edilecek.

Baykar'ın açıklaması şu şekilde:

Baykar olarak hayata geçirdiğimiz #KonutSeferberliği ile 1.012 kalıcı konutu depremzede kardeşlerimize huzur dolu yuvalar olarak sunma hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Haziran 2024'te teslim etmeye başlayacağız.

Bayram sevinciniz daim olsun…