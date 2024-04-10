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Baykar deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı

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#Baykar#Kahramanmaraş#Adıyaman
Baykar deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 16:58

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi Baykar, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde evlerini kaybeden depremzedelere teslim edilmek üzere inşa ettirdiği konutların tamamlanma tarihini açıkladı.

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Bayraktar TB2 SİHA, Akıncı TİHA, Kızılelma jet motorlu SİHA gibi yerli ve milli insansız hava araçları sistemlerinin üreticisi Baykar, inşa ettirdiği deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri kaybeden depremzeledelere teslim edilmek üzere Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa edilen 1.012 konut, Haziran ayından itibaren depremzedelere teslim edilecek.

Baykar deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı

Baykar'ın açıklaması şu şekilde:

Baykar olarak hayata geçirdiğimiz #KonutSeferberliği ile 1.012 kalıcı konutu depremzede kardeşlerimize huzur dolu yuvalar olarak sunma hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Haziran 2024'te teslim etmeye başlayacağız.

Bayram sevinciniz daim olsun…

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#Baykar#Kahramanmaraş#Adıyaman

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