Bayide 406 bin galeride 550 bin

Pandemi öncesi dönemde, yılın ilk iki ayında 2019 yılından ertelenen talebin de devreye girmesi ile birlikte sıfır otomobile ciddi bir talep oluşmuştu. Bu talep artışına hazırlıksız yakalanan üreticilerse piyasada yaşanan talebe karşılamakta zorlanmıştı. Bu da sıfır araç bulamayan tüketicinin büyük ölçüde ikinci ele kaymasına sebep oldu ve fiyatlar normalin üzerinde bir artış gösterdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanması, fabrikaların çalışmaması sektörün durmasına, fiyatların da yüzde 3 kadar aşağıya inerek normalleşmesine olanak tanımıştı ancak mayıs sonu haziran başı itibariyle beklenenin üzerinde dönen talep, fiyatların yeniden patlamasına sebep oldu.

DESTEK PAKETLERİ

Sıfır otomobil satışlarında özellikle kamu bankalarının açıkladığı destek paketleri ve düşük faizli kredi olanakları olumlu etki sağlarken, talep beklenenin de üzerinde gerçekleşti. Markalar haziran ayı itibariyle yeniden talebe yetişmekte sorunlar yaşamaya başladı. Üretimin sosyal mesafe ile devam etmesi, otomobil fabrikalarının tam kapasite ile çalışamaması arzı düşürüyor. İthal markalar 3 ay sonrasına araç getirebiliyorlar. Hal böyle olunca, tüketici ikinci ele yöneliyor.

İKİ AYI KATLADI

İkinci el piyasasındaki artış yalnızca 15 günde kendisini ciddi şekilde hissettirirken, haziran, nisan ve mayıs toplamını geçti. Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Haziranın ilk 15 gününde, toplamda nisan ve mayısın toplamı kadar araç sattık. Fiyatlar şu anda neredeyse her gün etiket değiştirecek duruma geldi. Zaten aracını çok ucuza veren firma da zararlı çıkıyor çünkü sattığı fiyata araç satın alma şansı da yok. Biz bu 10 gün içerisinde hiç zam yapmadık. Fakat dün itibariyle şartlar bizleri de zorlamaya başladığı için yüzde 3 artış yapmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.



‘SON 6 AYDA YÜZDE 30'LUK ARTIŞ'

İkinci el araç satışlarında fiyatların yıl sonuna kadar devam etmesini beklediğini vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Geçtiğimiz haftalarda Mercedes’in piyasaya sunduğu GLB modeli, bayilerde 406 bin TL’den alıcı bulurken, şahısların ilan verdiği ikinci el araç satışının yapıldığı sitelerde 550 bin TL’lik fiyatlar göze çarpıyor. Bu sene başında sıfır araçta 650 bin adetlik bir pazar öngörüyorduk. Talep bu seviyelerde devam eder, tedarik sıkıntısı da yıl sonuna kadar çözülmezse, son altı ay içerisinde yüzde 30 artan ikinci el fiyatlarının daha da yukarıya çıkacağını söyleyebiliriz” şeklinde görüş bildirdi.

'FİYATLARI KİŞİLER BELİRLİYOR'

Araç satışlarını kişilerin kendisi yaptığı, fotoğraflarla ilan koyduğu sitelerde fiyat belirlemenin şahısların inisiyatifine kaldığı belirtiliyor. Konu ile ilgili bilgi aktaran İkinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Bu tarz sitelerde fiyatlar gerçek satış fiyatlarını yansıtmıyor. Piyasadaki araç bulunurluğunun az olmasından dolayı ikinci el araç satışı gerçekleştiren kişilerin kendi inisiyatiflerine göre fiyat belirleniyor. Haziran ayında kurumsal satışlarda ise fiyat artışı yüzde 4.5 seviyelerinde” dedi.





