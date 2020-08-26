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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Batı Karadeniz'de balıkçılar sezona hazır

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Batı Karadeniz'de balıkçılar sezona hazır
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de denize açılmak için hazırlıklarını tamamladı.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekne ve ağlarının onarımlarını tamamlayan gırgır ve trol balıkçıları, denize açılmak için gün sayıyor.

Teknelerinde bakım ve onarım işlemlerini tamamlayan balıkçılar, ağlarını da hazır hale getirerek heyecanla denize açılacakları 1 Eylül'ü
beklemeye başladı.

"VİRA BİSMİLLAH DEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Balıkçı Yılmaz Çelik, AA muhabirine, "vira bismillah" demek için sabırsızlandıklarını ve sezona hazırlık çalışmalarının zahmetli olduğunu belirterek, "Sezona az bir zaman kaldı. Bütün teknelerimizin bakımlarını yaptık, ağ bakımlarımızı tamamladık. Hazırlıklarımızı yaptık, artık sezonu bekliyoruz. Sezonun iyi geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Balıkçı Eyüp Özbaş da balıkçılığın bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bütün ağ ve tekne bakımlarımızı yaptık. Sezonun hem balıkçılar hem de tüketiciler için güzel geçmesini diliyorum." ifadesini kullandı. 

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