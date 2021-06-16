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HaberlerEkonomi HaberleriBatı Emlak Müdürlüğü 47 adet gayrimenkulün ihaleyle satışını yapıyor
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Ekonomi
Haber Giriş: 16.06.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Batı Emlak Müdürlüğü 47 adet gayrimenkulün ihaleyle satışını yapıyor

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Batı Emlak Müdürlüğü 47 adet gayrimenkulün ihaleyle satışını yapıyor

Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 47 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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