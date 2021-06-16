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Batı Emlak Müdürlüğü 47 adet gayrimenkulün ihaleyle satışını yapıyor
Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 47 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.
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