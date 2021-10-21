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Batı Akdeniz rekora koşuyor

#Antalya#BAİB#Akdeniz
Batı Akdeniz rekora koşuyor

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz ihracatı tarihi rekora koşuyor. Kurulduğu günden bu yana yıllık bazda 2 milyar dolar ihracata hiç ulaşamayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), bu tarihi rekora 2021 yılında ulaşıyor.

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BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2021 yılını yine rekor bir rakam olan 2.4 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedeflediklerini bildirdi. BAİB Başkanı Çavuşoğlu, Batı Akdenizli ihracatçıları elde edilen tarihi başarıdan dolayı kutlayarak, teşekkür de etti. BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Eylül ayında bölgemizden yüzde 30.45 oranında artışla 208 milyon 670 bin 468 dolar ihracat gerçekleşti. 2021 yılının 9 aylık döneminde ise ihracatımız yüzde 36.57 oranında artışla 1 milyar 863 milyon 884 bin 662 dolar oldu. 9 aylık dönemde Antalya, Burdur ve Isparta illerimizden 153 ülkeye ihracat yapıldı. Yılın 9 aylık döneminde en fazla ihracatı yüzde 18.38 artışla yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracatta yüzde 47.19 oranında artış ve 217 milyon 693 bin 656 dolar ihracatla Çin’e yapıldı” dedi. Batı Akdeniz ihracatının her ay rekorlar kırarak büyüdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, “Bilindiği gibi göreve yeni geldik. Yönetim Kurulu olarak elde edilen başarıyı kalıcı hale getirip, ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede dünyanın dört bir yanına giderek, alternatif pazarlar oluşturmaya, mevcut pazarlarımızdaki etkinliğimiz artırmaya çalışacağız. Aynı zamanda uluslararası fuarlarımıza yurtdışından iş insanları getirerek, alım heyeti programları çerçevesinde ihracat bağlantıları kurulmasını sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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#Antalya#BAİB#Akdeniz

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