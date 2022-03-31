Batı Akdeniz cari fazla veriyor

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı, 2022 yılı Ocak- Şubat iki aylık dış ticaret istatistikleri verilerine göre Antalya, Isparta ve Burdur’u içeren Batı Akdeniz Bölgesi, geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin en büyük sorunlarında biri olan cari açık yerine, cari fazla vermeyi yine başardı.



İHRACAT İTHALATIN ÜSTÜNDE



Açıklanan verilere göre Antalya’nın Ocak- Şubat iki aylık ithalatı 405 milyon 531 bin dolar olurken, ihracatı ise 408 milyon 222 bin dolar gerçekleşti. Antalya, iki aylık süreçte 2 milyon 691 bin dolar dış ticaret fazlası verdi. Isparta, iki ayda 10 milyon 204 bin dolar ithalata karşın, 47 milyon 831 dolarlık ihracatıyla, 37 milyon 627 bin dolar dış ticaret fazlalığına ulaştı. Burdur, 7 milyon 348 bin dolar ithalata karşın, 46 milyon 105 bin dolarlık ihracatıyla 38 milyon 757 bin dolar cari fazla verdi.

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79 MİLYON DOLARLIK CARİ FAZLA



Antalya, Isparta ve Burdur’un oluşturduğu Batı Akdeniz Bölgesi’nin, Ocak- Şubat 2022 yılı ilk iki aylık sürecinde toplam ithalatı 423 milyon 83 bin dolar, toplam ihracatı ise 502 milyon 158 bin dolar oldu. Batı Akdeniz’in üç ili toplamda 79 milyon 75 bin dolarlık dış ticaret fazlalığı ile Türkiye’nin cari açık sorununa katkıda bulundu.



AFYON DA CARİ FAZLA VERDİ



Afyonkarahisar da iki aylık süreçte cari fazla veren iller arasında yer aldı. İki aylık ithalatı 11 milyon 249 bin dolar olan Afyonkarahisar’ın, ihracatı ise 56 milyon 181 bin dolar gerçekleşti. Afyon’un cari fazlalığı 44 milyon 932 bin dolar olarak gerçekleşti.









