Batarya ve pilde üretim üssü olma hedefi var

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Zirve ile ilgili bilgi veren Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Kadem Usta, cep telefonlarından elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerine kadar farklı tip ve kapasitede üretilen bataryaların küresel hacminin gelecek 10 yılda ciddi büyüme göstereceğini kaydetti. Usta, “G7 ülkelerinin 2030’a kadar ulaşmayı hedeflediği bin 500 gigavatsaatlik yeni küresel enerji depolama hedefi sektörümüz için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye’de batarya üretiminde önemli gelişmeler var. İki hücre üretim tesisi halihazırda aktif. Yatırım aşamasında olan gigavatsaat üzeri kapasiteli dört yeni tesis var. Ülkemizin 2030’a kadar 80 gigavatsaat üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz. Batarya ve pilde üretim üssü olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.