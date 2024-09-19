×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Batarya ve pilde üretim üssü olma hedefi var

Güncelleme Tarihi:

#Batarya Teknolojileri Zirvesi#Batarya Üretim#Pil Üretim
Batarya ve pilde üretim üssü olma hedefi var
Neşe Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 07:00

PİLDER tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi, 25-26 Eylül 2024 tarihlerinde Bilişim Vadisi Gebze’de yapılacak.

Haberin Devamı

Zirve ile ilgili bilgi veren Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Kadem Usta, cep telefonlarından elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerine kadar farklı tip ve kapasitede üretilen bataryaların küresel hacminin gelecek 10 yılda ciddi büyüme göstereceğini kaydetti. Usta, “G7 ülkelerinin 2030’a kadar ulaşmayı hedeflediği bin 500 gigavatsaatlik yeni küresel enerji depolama hedefi sektörümüz için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye’de batarya üretiminde önemli gelişmeler var. İki hücre üretim tesisi halihazırda aktif. Yatırım aşamasında olan gigavatsaat üzeri kapasiteli dört yeni tesis var. Ülkemizin 2030’a kadar 80 gigavatsaat üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz. Batarya ve pilde üretim üssü olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batarya Teknolojileri Zirvesi#Batarya Üretim#Pil Üretim

BAKMADAN GEÇME!