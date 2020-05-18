Batarya devrimi

Aylardır, mayıs sonundaki ‘Pil Günü’ etkinliğini işaret eden göndermelerde bulunan Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk’un sözünü ettiği teknoloji gün yüzüne çıktı. Tesla’dan elektrikli otomobil sektöründe çığır açacak bir teknoloji hamlesi geldi. Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, uzun zamandır arka planda üzerinde çalıştıyı yepyeni bir teknolojiyi çok kısa bir zaman içerisinde piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Reuters’in Çin’deki kaynaklara dayandırdığı habere göre, ‘Pil Günü’ etkinliğinde tanıtılması planlanan bu yeni teknoloji ile elektrikli otomobil bataryalarının hem ömrü uzayacak hem de maliyetleri düşürülecek. Yeni teknoloji pillerin Çin’de bu yıl sonunda piyasaya sürülecek olan Model 3 Sedan modellerinde kullanılması bekleniyor.

MALİYETLER DÜŞECEK

Jeff Dahn tarafından yönetilen Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) tarafından geliştirilen teknoloji, kobalt oranı düşük ya da sıfır kobalt kullanılan lityum-iyon pillere dayanıyor. Tesla’nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ve mayıs ayı sonlarına doğru düzenlenecek Pil Günü adı verilen etkinlikte duyuracağı bu yeni pil teknolojisi, pil maliyetlerini düşürerek satış fiyatlarını da aşağıya çekemeye hazırlanıyor. CATL’ın kobalt içermeyen lityum demir fosfat pil paketlerinin maliyeti kilovat saat başına 80 doların altında düştü. Pil hücrelerinin maliyeti ise 60 dolar/kilovatsaate kadar indi. Bu yeni teknoloji ile üretilecek düşük maliyetli ve uzun ömürlü pillerin elektrikli otomobil fiyatlarını benzinli rakipleriyle aynı hatta daha da düşük oranlara çekebileceği söyleniyor.

‘MİLYON MİLLİK PİL’

Tesla'nın ‘milyon millik pil’ adını verdiği bu yeni buluş ile hem ömrü uzayacak hem de yeniden kullanılma imkanı sunacak. Bu yeni teknolojiye sahip pillerin ömrünü tamamladıktan sonra dahi yeniden kullanılmasına da olanak tanınacak. Pillerde kullanılan kimyasal katkı malzemeleri ve kaplamaların piller üzerindeki iç stresi azalttığı ve böylece daha fazla ve uzun süreli enerji depolayan ürünler ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Geri dönüşümlü olarak kullanılabilecek olan piller, elektrikli otomobillerdeki işlevleri tamamlandıktan sonra enerji nakil hatlarında kullanılmaya devam edilebilecek. Tesla’nın üretim maliyetlerini düşürmek için ortaya çıkarttığı ‘Terafactory’ adlı fabrikalar şirketin Nevada’da bulunan gigafactorysinden 30 kat kadar daha büyük olacak bu fabrikalarda büyük ölçüde otomasyona dayanan ve yüksek hızda üretim yapılması planlanıyor.