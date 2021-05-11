Başvurular devam ediyor... Taksitler 380 TL'den başlıyor! TOKİ'den İstanbul'a 4 yeni proje geliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da bu yaz 4 yeni projenin ihalesi gerçekleştirilecek. İhale sonrasında başvuru döneminin açılacağı projelerde kentsel dönüşüm yenileme projeleri de yer alıyor.

TOKİ'nin ihaleye çıkacağı ilçeler arasında Kağıthane, Esenler ve Tuzla yer alıyor. Temmuz ve ağustosta gerçekleştirilecek projeyle ilgili detaylar henüz belirlenmedi.

HEM KONUT HEM DÜKKAN

- Kağıthane İlçesi, Osmanpaşa Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm projesinde 300 konut yer alacak. İhalesi 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30'da e-ihale ile gerçekleştirilecek.

- Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 4.Etap 1. Bölge kapsamında 427 konut ve 28 dükkan inşaatı ihaleye çıkarılacak. E-ihale gerçekleştirilecek ihalenin tarihi 30 Temmuz 2021 saat 14.00 olarak belirlendi.

- Yine Esenler'de satışa çıkacak proje Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 3. etabı. Toplam 598 konuttan meydana gelecek projenin ihalesi 10 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

- Tuzla İlçesi,Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevkii'nde gerçekleştirilecek projenin ihalesi için verilen tarih 13 Ağustos 2021 saat 14.30 olarak belirlendi. Projede 508 adet konut yer alacak.

BAŞVURU DÖNEMİ DEVAM EDEN VE BAŞLAYACAK PROJELER

Şehir Fiyat Peşinat Taksit Son Başvuru Tarihi Balıkesir 136.462,00 16.375,44 667,15 30 Haziran 2021 Bitlis 200.280 20.028 1.502 30 Haziran 2021 Bolu 138.800,68 16.656,08 462,67 30 Haziran 2021 Burdur 128.874,44 15.464,93 429,58 01 Haziran 2021 - 11 Haziran 2021 İstanbul (Silivri) 209.942,20 52.485,60 874,76 24 Mayıs 2021 - 28 Mayıs 2021 Kırıkkale 114.623,95 13.754,87 560,38 30 Haziran 2021 Kırşehir 165.805,50 19.896,66 810,60 25 Mayıs 2021 - 30 Eylül 2021 Kocaeli 210.258,30 25.231,00 1.027,93 24 Mayıs 2021 - 04 Haziran 2021 Niğde 115.000 13.800 562 28 Mayıs 2021 Osmaniye 114.062,69 13.687,52 380,21 30 Haziran 2021 Tokat 232.245,13 58.061,28 1.451,53 30 Haziran 2021 Van 210.000 - - 30 Haziran 2021 (Tamamı ticari)

* Taksitler ve peşinat satın alınacak konutun sunulan ödeme koşullarına ve metrekarelerine göre farklılık göstermektedir. Başlangıç fiyatları yazılmıştır.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara