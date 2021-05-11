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GeriEkonomi Başvurular devam ediyor... Taksitler 380 TL'den başlıyor! TOKİ'den İstanbul'a 4 yeni proje geliyor
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Ekonomi
Kübra GENÇ KALABALIK
Haber Giriş: 11.05.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Başvurular devam ediyor... Taksitler 380 TL'den başlıyor! TOKİ'den İstanbul'a 4 yeni proje geliyor

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
Başvurular devam ediyor... Taksitler 380 TL'den başlıyor! TOKİ'den İstanbul'a 4 yeni proje geliyor

TOKİ, İstanbul'da 4 yeni projeyi ihaleye çıkarıyor. Başvuruları devam eden projelerin taksitleri 380 TL'den başlarken, İstanbul Silivri'de de başvuru süreci 24 Mayıs tarihinde başlayacağı duyuruldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da bu yaz 4 yeni projenin ihalesi gerçekleştirilecek. İhale sonrasında başvuru döneminin açılacağı projelerde kentsel dönüşüm yenileme projeleri de yer alıyor. 

TOKİ'nin ihaleye çıkacağı ilçeler arasında Kağıthane, Esenler ve Tuzla yer alıyor. Temmuz ve ağustosta gerçekleştirilecek projeyle ilgili detaylar henüz belirlenmedi. 

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HEM KONUT HEM DÜKKAN

- Kağıthane İlçesi, Osmanpaşa Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm projesinde 300 konut yer alacak. İhalesi 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30'da e-ihale ile gerçekleştirilecek. 

- Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 4.Etap 1. Bölge kapsamında 427 konut ve 28 dükkan inşaatı ihaleye çıkarılacak. E-ihale gerçekleştirilecek ihalenin tarihi 30 Temmuz 2021 saat 14.00 olarak belirlendi. 

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- Yine Esenler'de satışa çıkacak proje Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 3. etabı. Toplam 598 konuttan meydana gelecek projenin ihalesi 10 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.30'da gerçekleştirilecek. 

- Tuzla İlçesi,Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevkii'nde gerçekleştirilecek projenin ihalesi için verilen tarih 13 Ağustos 2021 saat 14.30 olarak belirlendi. Projede 508 adet konut yer alacak. 

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BAŞVURU DÖNEMİ DEVAM EDEN VE BAŞLAYACAK PROJELER

ŞehirFiyat Peşinat Taksit Son Başvuru Tarihi
Balıkesir136.462,0016.375,44667,1530 Haziran 2021
Bitlis200.280 20.028 1.50230 Haziran 2021
Bolu138.800,6816.656,08462,6730 Haziran 2021
Burdur128.874,4415.464,93429,5801 Haziran 2021 - 11 Haziran 2021
İstanbul (Silivri)209.942,2052.485,60874,7624 Mayıs 2021 - 28 Mayıs 2021
Kırıkkale114.623,9513.754,87560,3830 Haziran 2021
Kırşehir165.805,5019.896,66810,6025 Mayıs 2021 - 30 Eylül 2021
Kocaeli210.258,3025.231,001.027,9324 Mayıs 2021 - 04 Haziran 2021
Niğde115.00013.80056228 Mayıs 2021
Osmaniye114.062,6913.687,52380,2130 Haziran 2021
Tokat232.245,1358.061,281.451,5330 Haziran 2021
Van210.000--30 Haziran 2021 (Tamamı ticari)

* Taksitler ve peşinat satın alınacak konutun sunulan ödeme koşullarına ve metrekarelerine göre farklılık göstermektedir. Başlangıç fiyatları yazılmıştır. 

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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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